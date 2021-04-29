انتقدت الصين الخميس، ما وصفته برغبة الولايات المتحدة في "فرض" نموذجها الديمقراطي على دول أخرى ونددت بالأنشطة العسكرية الأمريكية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "لا ترغب في مواجهة" مع واشنطن.

جاء ذلك بعد خطاب هجومي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أمام الكونغرس، اعتبر فيه أن بلاده "تتنافس" مع العملاق الآسيوي و"دول اخرى للفوز في القرن 21".

وأضاف بايدن: "يظن المستبدون أن الديمقراطيين لا يمكنهم المنافسة"، مستدركاً بأنه "لا يسعى لمواجهة مع الصين".

وردّاً على سؤال حول خطاب بايدن، رأى المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أن "المنافسة طبيعية في بعض المجالات" بين بكين وواشنطن.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لكن على هذه المنافسة، على غرار المسابقات الرياضية، أن تسمح للجميع بالتفوق على أنفسهم، لا أن تكون مبارزة حتى الموت".

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة عليها أن لا تفرض نظامها السياسي على دول أخرى، خصوصاً الصين.

وقال: "الديمقراطية قيمة مشتركة للإنسانية، لا سلعة حاصلة على براءة اختراع من دولة معينة".

وأضاف أن "فرض النظام الديمقراطي على الدول الأخرى بدعة وتلاعب بالقيم الديمقراطية، ولن يؤدي ذلك إلا إلى انقسامات وتفاقم للتوتر وتقويض للاستقرار".

وتابع: "ترغب الصين في تطوير علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على غياب الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين".

وتتنافس القوات المسلحة الصينية والأمريكية على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا سيما في بحر الصين الجنوبي وفي محيط تايوان، مما يؤدي إلى توتر بين القوتين.

والخميس قال وو كيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: "غالباً ما ترسل الولايات المتحدة سفناً حربية وطائرات قرب الصين، وهذا يساعد على عسكرة المنطقة ويهدّد السلام والاستقرار فيها".

ومنذ وصول بايدن إلى السلطة زاد نشاط هذه السفن الأمريكية "في المياه الصينية" بنحو 20%، وطائرات الاستطلاع بنحو 40%، كما أعلن وو في مؤتمر صحفي، مشدداً على "موقف بكين الحازم حيال هذه التطورات".