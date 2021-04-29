أكد فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي الخميس، أن أنقرة ستواصل الدفاع عن مبدأ حل الدولتين المتساويتين في جزيرة قبرص.

وقال أُقطاي في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، إن إدارة جنوب قبرص لم تتخلَّ في محادثات جنيف غير الرسمية عن موقفها الرافض لحل القضية القبرصية.

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة" لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: "لن نقدم تنازلات بخصوص استقلال وسيادة جمهورية شمال قبرص التركية، وسنواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع قبرص التركية وشعبها في نضالهم العادل".

وانعقدت في الفترة بين 27 و29 أبريل/نيسان الجاري، اجتماعات مجموعة "5+1"، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، لبحث سبل حل القضية القبرصية.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي واليوناني)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.