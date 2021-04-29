سياسة
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يستمر 3 أسابيع.. بدء سريان الإغلاق التام في تركيا لمواجهة تفشي كورونا
دخلت الولايات التركية الـ81 مساء الخميس، فترة الإغلاق التامّ الذي يستمر لمدة 3 أسابيع في إطار تدابير الحد من تفشي وباء كورونا. ويستمر الإغلاق من الساعة السابعة مساء الخميس 29 أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الاثنين 17 مايو/أيار المقبل.
يستمر 3 أسابيع.. بدء سريان الإغلاق التام في تركيا لمواجهة تفشي كورونا
بدء سريان الإغلاق العامّ المفروض في جميع الولايات التركية ضمن التدابير المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا / AA
29 أبريل 2021

بدأت تركيا مساء الخميس، تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في جميع ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء الخميس 29 أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الاثنين 17 مايو/أيار المقبل، حسب تعميم نشرته وزارة الداخلية في وقت سابق.

ووفقاً للتعميم، يشمل الإغلاق كل أيام الأسبوع، ويُستثني العاملون في قطاعات سلاسل التوريد والإنتاج والصحة والزراعة وشؤون الغابات ووسائل الإعلام.

ويُسمح للمواطنين بشراء احتياجاتهم في أيام حظر التجوال بين الساعتين 10:00 صباحاً و05:00 مساءً، من متاجر بيع السلع الغذائية التي سيقتصر عملها على الساعات المحددة.

أما المطاعم والمقاهي، فسيقتصر عملها على طلبات التوصيل للمنازل، فيما يستثني التعميم المخابز من الحظر، إذ ستعمل بكامل طاقتها.

كما يُستثنى السياح الأجانب من جميع تدابير الحظر، في حين أنها تُطبَّق على المواطنين والأجانب المقيمين والخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.

ولفت التعميم إلى أن "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" التابعة لوزارة الداخلية ستتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنّين والمصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحظر.

وشدّدَت وزارة الداخلية على أن المخالفين لحظر التجوال ستُفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب قانون السلامة الصحية العامة.

وسيتطلب السفر بين المدن التركية إذناً خاصّاً خلال الإغلاق، مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى نصف سعتها الاستيعابية.

ووفق آخر محصّلة مساء الأربعاء، تَخطَّى إجمالي عدد إصابات كورونا في تركيا 4 ملايين و751 ألفاً، تُوُفّي منهم ما يزيد على 39 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و212 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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