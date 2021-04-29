أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أنّ بلاده لم تعُد تعتمد على أي دولة لتأمين ذخائرها وقنابل القاذفات الجوية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في العاصمة أنقرة، في افتتاح منشأة لتصنيع الذخائر في شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKEK).

وقال أردوغان: "لن نعتمد على أحد بعد الآن في تأمين قنابلنا وذخيرتنا وصواريخنا والرؤوس الحربية".

وأكّد أن تركيا بافتتاح هذا المعمل تكون أخذت مكانها في نادي القوى الكبرى في مجال صناعة المتفجرات من الجيل الجديد.

وأشار إلى أنّ الأنظمة المعيارية للصناعات المتعلقة بالبارود المستوردة، سوف تُصنع على الأراضي التركية وبإمكانات محلية.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتمكن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، من تأمين جميع احتياجات الجيش التركي وتقطع الاعتماد على الخارج، وتغدو مؤسسة تساهم في دعم تركيا وأصدقائها، في أسرع وقت ممكن".