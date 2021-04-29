أظهر مقطع فيديو فرقاطة روسية وهي تتجنب بصعوبة ضرب نفسها بصاروخ كروز أطلقته في اختبار إطلاق فاشل.

ويُرى في مقطع الفيديو صاروخ كروز كاليبر-إن كيه التجريبي، بعد إطلاقه وهو يدور في الهواء على نحو مقلق، قبل أن يكاد يصطدم بالفرقاطة التي أطلقته، في مياه المحيط الهادئ.

ويُسمع صوت الضابط الذي التقط الفيديو من الجو قائلاً: "انظروا! البحر يحترق".

وشوهد الصاروخ وهو ينطلق، لكنه في غضون لحظات يخرج عن السيطرة، قبل أن يتخذ مساره نحو الفرقاطة، لكنه يبدو كما لو كان تَحطَّم في الجو وتناثرت أجزاؤه في مياه المحيط.

ولكن بعد ثوانٍ قليلة من اختفاء أجزاء الصاروخ تحت المياه، تظهر ومضات كبيرة تحت السطح، في صورة أقرب إلى نيران تطفو فوق الماء.