سياسة
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الرئيس الفلسطيني: لن نذهب إلى الانتخابات من دون القدس المحتلة
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة بثّها التليفزيون الحكومي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القيادة الفلسطينية، أن بلاده لن تُجري الانتخابات من دون مدينة القدس المحتلة.
الرئيس الفلسطيني: لن نذهب إلى الانتخابات من دون القدس المحتلة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول إن بلاده لن تُجري الانتخابات من دون مدينة القدس المحتلة / AA
29 أبريل 2021

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، أن بلاده لن تُجري الانتخابات من دون مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في كلمة بثّها التليفزيون الحكومي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القيادة الفلسطينية، لبحث ملف إجراء الانتخابات في ظلّ عدم ردّ إسرائيل بشأن السماح بعقدها في القدس.

وقال عباس: "لن نذهب للانتخابات بدون القدس المحتلة. أريد انتخابات في القدس كما في الضفة الغربية".

وأضاف: "اليوم وصلتنا رسائل من إسرائيل (بشأن إجراء الانتخابات بالقدس) بأنهم لا يستطيعون إعطاء جواب لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قراراً بهذا الشأن".

وأكّد عباس أن "الأعذار الإسرائيلية لن تمر علينا".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أيضاً إحباطه من عدم الردّ الإسرائيلي على طلب إجراء الانتخابات في القدس".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي هدّد باعتقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، حال ذهب إلى القدس للتحضير لإجراء الاستحقاق.

وقال: "اليوم دعونا إلى هذا الاجتماع لاتخاذ القرار المناسب حول الانتخابات والمحافظة على الحقّ الفلسطيني بالقدس".

وشدّد عباس على أنه "فور سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس، سوف نجريها مباشرة بعد أسبوع واحد فقط".

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقَّعة في واشنطن (عام 1995)، بنداً صريحاً عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع السلطة الإسرائيلية.

وتسود تقديرات بأن القيادة الفلسطينية مُقدِمة على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد، جرّاء عدم الحصول على ردّ من إسرائيل بالسماح بإجرائها في القدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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