قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، إن القوات المسلحة التركية من الجيوش القليلة التي تتمتع بمزايا وتفوق تشغيلي توفره التكنولوجيا العالية التي تمتلكها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار بالعاصمة أنقرة، خلال افتتاح منشأة لتصنيع الذخائر في شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKEK).

وأكد الحفاظ على هذه المكاسب وتعزيز الصفات الرادعة والسمعة الطيبة للقوات المسلحة التركية وجعل الأنظمة أكثر فاعلية، وأن امتلاك التكنولوجيا العالية لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة.

وأوضح أن تركيا نجحت في رفع نسبة الصناعات الدفاعية المحلية إلى 70%، لافتاً إلى الانتقال من استيراد بنادق المشاة من الخارج إلى تصنيعها والسفن الحربية والطائرات المسيرة والمدافع وقذائف الصواريخ والمروحيات الهجومية بإمكانيات محلية.

وأشار إلى أن تركيا ستبدأ إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة كخام في إنتاج الذخائر ورؤوس الصواريخ المركبة في المنشآت المحلية بالتعاون مع الشركات التركية الخاصة.

وأضاف أن هذه المنشآت تمتلك إمكانات الاختبار والتحليل وفقاً للمعايير الدولية، وبقدرتها الإنتاجية السنوية ستلبي حاجة القوات المسلحة التركية.