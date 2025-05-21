تركيا
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"خطوة إيجابية".. نائب الرئيس التركي يشيد بقرارات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا
اعتبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قراري الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا بـ"الخطوة الإيجابية"، مؤكّداً استمرار بلاده في دعم استقرار وازدهار الشعب السوري.
"خطوة إيجابية".. نائب الرئيس التركي يشيد بقرارات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا
نائب الرئيس التركي جودت يلماز يشيد بقرارات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا / AA
منذ 2 ساعات

وقال يلماز، في منشور على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: "القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا هي خطوات إيجابية للغاية".

وأضاف: "لو استمرت هذه العقوبات التي فرضت على النظام الاستبدادي السابق فإنها ستتحول إلى عقاب للشعب السوري البريء، وعائق أمام عملية إعادة إعمار سوريا".

وأكد يلماز أهمية اتخاذ خطوات مماثلة تجاه قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحصار يمنع عنه أبسط المساعدات الإنسانية.

وتابع: "وإلا فلا يحق لأحد حتى التحدث عن حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي"، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الصدد.

وتابع: "ونحن في تركيا، سنواصل دعم استقرار الشعب السوري وازدهاره، والدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني المظلوم في كل المنابر".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وفي 16 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولاً مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

مصدر:TRT Arabi
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