وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إن 22 مستشفى من أصل 38 في القطاع خرجت عن الخدمة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية، وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

وإجمالاً، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54 ألفاً و84 شهيداً، و123 ألفاً و308 مصابين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في القطاع عقب بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت في التقرير الإحصائي اليومي أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 28 شهيداً، منهم 5 انتشالاً، و179 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت إلى أن هذه الإحصائية اليومية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة؛ لصعوبة الوصول إليها جراء العدوان الإسرائيلي وتقطيعه أوصال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بـ"نفاد 47% من الأدوية الأساسية و65% من المستهلكات الطبية”. وأضافت أن 477 مريضاً توفوا وهم بانتظار السفر للعلاج خارج القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين توفي 41% من مرضى الفشل الكلوي خلال الفترة ذاتها، نتيجة نقص العلاج وعدم توفر الرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة شغل الأسرَّة في المستشفيات تجاوزت 106%، فيما لا تعمل سوى 50 غرفة عمليات من أصل 104، في ظل ظروف وصفتها بـ"الكارثية".

وتتعمد إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة وتنفّذ سلسلة اقتحامات لها واعتقالات في صفوف الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بداخلها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المدير الإقليمي لـ”يونيسف” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيجبيدر، في تصريح نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء: "خلال 72 ساعة الأسبوع الماضي، قدَّمت صور من هجومين مروعين (ارتكبتهما إسرائيل) في غزة دليلاً إضافياً على التكلفة الباهظة لهذه الحرب الشرسة على الأطفال".

وأضاف: "يوم الجمعة، شاهدنا مقاطع فيديو لجثث أطفال محترقة ومقطَّعة الأوصال من عائلة النجار يجري انتشالها من تحت أنقاض منزلهم في خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وتابع المسؤول الأممي: "من بين 10 أشقاء دون سن 12 عاماً، أفادت التقارير بنجاة طفل واحد فقط وهو مصاب بجروح خطيرة".

وأوضح أنه "في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، رأينا صوراً لطفلة صغيرة محاصَرة في مدرسة مشتعلة في مدينة غزة. أسفر هذا الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح، عن استشهاد 31 شخصاً على الأقل، بينهم 18 طفلاً حسب التقارير.

وقالت “يونيسف” إنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد 1309 أطفال وجُرح 3738 آخرون. وفي المجمل، استشهد أو أُصيب أكثر من 50 ألف طفل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إلى ذلك، دعا الدفاع المدني الفلسطيني، الأربعاء، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل الفوري لإعادة تشغيل خدمات الإسعاف في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في ظل تعطل هذه الخدمات منذ مارس/آذار الماضي.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن تعطل الخدمة جاء بعد تدمير مركبة الإسعاف الوحيدة في المنطقة خلال هجوم شنته القوات الإسرائيلية على طواقم الإغاثة في حي تل السلطان، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت المديرية أن غياب مركبات الإسعاف يعرقل بشدة عمليات نقل المصابين وجثامين الشهداء من مناطق الاستهداف إلى المستشفيات، حيث تضطر الطواقم إلى استخدام سيارات مدنية أو عربات تجرّها الحيوانات في بعض الأحيان.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاقٍ لوقف إطلاق النار وتبادُل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابةً للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين في منازل وخيام تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن الجيش في 8 مايو/أيار الجاري، بدء عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة.