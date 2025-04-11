تركيا
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وزراء عرب ومسلمون من منتدى أنطاليا: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي اسم
شدد وزراء خارجية السعودية ومصر وفلسطين، خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا التركية، عقب اجتماع اللجنة العربية-الإسلامية بشأن قطاع غزة، واجتماع آخر موسع شهد حضوراً أوروبياً، اليوم الجمعة، على الرفض العربي والإسلامي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم "تحت أي شعار".
وزراء عرب ومسلمون من منتدى أنطاليا: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي اسم
رسائل عربية وإسلامية من أنطاليا: التهجير "خط أحمر".. و"الأونروا" خط دعم لا يُمس / AA
11 أبريل 2025

شارك في المؤتمر الصحفي، إلى جانب الوزراء العرب، كلٌّ من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والإندونيسي سوجيونو.

عُقد المؤتمر الصحفي على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في وقت سابق الجمعة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجدد اجتماع اللجنة العربية-الإسلامية بشأن غزة والاجتماع الآخر الموسَّع تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق مواقف وبيانات رسمية صدرت عن البِلدان المشارِكة في الاجتماعين.

وضم الاجتماعان أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلَّفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، التي تضم في عضويتها وزراء خارجية كلٍّ من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات، والأمينين العامَّين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما ضمَّ الاجتماع الموسع ممثلين عن كلٍّ من إسبانيا وسلوفينيا ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

رفضٌ للتهجير

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحفي، إن المملكة "ترفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار".

وأضاف: "الحديث عن هجرة طوعية لا يمكن قبوله في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة"، داعياً إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي تُطْبِق إسرائيل حصاراً خانقاً عليه.

بدوره، طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إسرائيل بالعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال المؤتمر ذاته إن "الجهود المصرية-القطرية مستمرة بشكل يومي لإبرام صفقة تبادل أسرى في غزة" بين حركة حماس وإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.

وفي رفضه محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة، شدد الوزير المصري على أن "خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "أي تهجير تحت أي مسمى مرفوض تماماً".

مطالبة بوقف إطلاق النار

من جهته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، في المؤتمر الصحفي، إنه "يتعين وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، وإدخال المساعدات".

وأشار إلى أن إدارته "تعمل على إعداد تفاصيل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف: "يجب إنجاح جهود الإعمار لبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملةً في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وتحدَّث مصطفى عمَّا يجري في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من "أعمال عدوانية مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والحكومة الإسرائيلية، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاستيطان والدمار والممارسات اللا إنسانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

كما أعلن رفضه الشديد لاستهداف إسرائيل الممنهج للمنظمات الدولية، خصوصاً وكالة أونروا، التي هي "شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، ويجب حمايتها ودعمها حتى يتحقق حق العودة وفق القرار 194"، على حد قوله.

يأتي ذلك في ظل مواصلة ارتكاب إسرائيل بدعمٍ أمريكيٍّ مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان أونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى أونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام أونروا الحياد.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT Arabi
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