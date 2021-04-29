سياسة
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تنفيذاً لقرار بايدن.. الولايات المتحدة تعلن بدء انسحاب قواتها من أفغانستان
أعلنت الولايات المتحدة عن بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تنفيذاً لقرار  اتخذه الريس الأمريكي جو بايدن في منتصف أبريل/نيسان. وبعد توقيع اتفاق أواخر فبراير/شباط 2020، بين واشنطن وحركة طالبان، بوساطة قطرية.
تنفيذاً لقرار بايدن.. الولايات المتحدة تعلن بدء انسحاب قواتها من أفغانستان
حسب البيت الأبيض، مجموعة من حاملات الطائرات الهجومية ستكون بين المعدات العسكرية الأمريكية التي تعمل على حماية القوات تزامناً مع عملية الانسحاب / AFP
29 أبريل 2021

أعلن البيت الأبيض الخميس، بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تنفيذاً للقرار الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لكارين جان بيار، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، نقلها موقع "فويس أوف أميركا".

وقالت بيار: "بدأ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".

وأضافت أن مجموعة من حاملات الطائرات الهجومية، ستكون بين المعدات العسكرية الأمريكية التي تعمل على حماية القوات بالتزامن مع عملية الانسحاب.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدء سحب قواته من أفغانستان بشكل "منسق".

ويقدر عدد القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بنحو 2500 جندي، وفق تقارير غير رسمية.

وفي أبريل الماضي أعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستنهي وجود القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، قبل إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر (2001).

وأسفرت مفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان، بوساطة قطرية، عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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