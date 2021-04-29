أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التليفزيون مساء الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة بثّها التليفزيون الحكومي في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، لبحث ملف إجراء الانتخابات في ظلّ عدم ردّ إسرائيل بشأن السماح بعقدها في القدس.

كان عباس رفض في وقت سابق الخميس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقال عباس: "أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقر اطي".

ووفق مرسوم رئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.​​​​​​​