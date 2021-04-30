سياسة
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خلاصات TRT عربي 30 أبريل/نيسان 2021
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خلاصات TRT عربي 30 أبريل/نيسان 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة / AA
30 أبريل 2021

أهم الأحداث:

عباس يقرر تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة القدس، وأردوغان يؤكد أن تركيا لم تعُد تعتمد على أي دولة لتأمين ذخائرها.

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عباس يقرر تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة القدس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون مساء الخميس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس الشرقية. [الأناضول]

جاء ذلك في كلمة بثّها التليفزيون الحكومي في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث ملف إجراء الانتخابات، في ظلّ عدم ردّ إسرائيل بشأن السماح بعقدها في القدس. [TRT عربي]

كان عباس رفض في وقت سابق الخميس إجراء الانتخابات من دون مشاركة القدس، وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقَّعة بين الجانبين. [الأناضول]

وقال عباس: "أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي". [TRT عربي]

أردوغان يؤكد أن تركيا لم تعُد تعتمد على أي دولة لتأمين ذخائرها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنّ بلاده لم تعُد تعتمد على أي دولة لتأمين ذخائرها وقنابل القاذفات الجوية. [الأناضول]

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في العاصمة أنقرة، في افتتاح منشأة لتصنيع الذخائر في شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKEK). [الأناضول]

وقال أردوغان: "لن نعتمد على أحد بعد الآن في تأمين قنابلنا وذخيرتنا وصواريخنا والرؤوس الحربية". [TRT عربي]

وأكّد أن تركيا بافتتاح هذا المعمل تكون أخذت مكانها في نادي القوى الكبرى في مجال صناعة المتفجرات من الجيل الجديد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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