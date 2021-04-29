سياسة
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على خلفية شكاوى عمالتها الوافدة.. باكستان تستدعي سفيرها لدى السعودية
استدعت باكستان الخميس سفيرها لدى السعودية للتحقيق معه على خلفية شكاوى قدّمها عديد من العمال الباكستانيين الوافدين إلى المملكة، الذين زعموا خلال الأشهر الأخيرة، أن موظفي السفارة أساؤوا معاملتهم.
على خلفية شكاوى عمالتها الوافدة.. باكستان تستدعي سفيرها لدى السعودية
قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "تولي رفاهية المواطنين الباكستانيين في الخارج أهمية كبيرة" / AA
29 أبريل 2021

استدعت باكستان الخميس سفيرها لدى السعودية بعد شكاوى من عمال باكستانيين وافدين يعملون في المملكة قالوا إن سفارتهم أساءت معاملتهم.

وأمرت سفيرها رجاء علي إعجاز، بالعودة إلى الوطن للتحقيق في عمله وعمل ستة موظفين آخرين في السفارة الباكستانية بالرياض.

وفي السياق نفسه قال سيد ذو الفقار بخاري، مستشار رئيس الوزراء عمران خان، إن الشكاوى المقدمة ضد السفارة جاءت من عديد من العمال الوافدين خلال الأشهر الأخيرة.

ولم يذكر بخاري بالتفصيل طبيعة الشكاوى باستثناء القول إن العمال زعموا أن موظفي السفارة أساؤوا معاملتهم.

إلى هذا، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "تولي رفاهية المواطنين الباكستانيين في الخارج أهمية كبيرة"، إذ يمثّلون أحد "أعظم الأصول" في البلاد.

وأضافت أنه "لا تسامح على الإطلاق مع الثغرات في الخدمة العامة".

وتتمتع باكستان والسعودية منذ فترة طويلة بعلاقات وثيقة وودية، كما أن المملكة هي المورد الرئيسي للنفط إلى باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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