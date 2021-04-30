سياسة
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الدبيبة: الحرب انتهت في ليبيا لكن يوجد من يسعى لإشعال فتيلها مرة أخرى
قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إنّه يوجد من يسعى لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجدداً، مؤكداً سعيهم لسيادة ليبيا ووحدتها وخروج المرتزقة منها.
الدبيبة: الحرب انتهت في ليبيا لكن يوجد من يسعى لإشعال فتيلها مرة أخرى
الدبيبة: يوجد من يسعى لإشعال فتيل الحرب في ليبيا / AA
30 أبريل 2021

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إنّه يوجد من يسعى لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجدداً، مؤكداً سعيهم لسيادة البلاد ووحدتها وخروج المرتزقة منها.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه برفقة وزراء، عدداً من نواب منطقة تاجوراء وأعيانها شرقي العاصمة طرابلس، بثتها قناة "فبراير‎" المحلية (خاصة).

وأضاف الدبيبة: "نستطيع أن نقول إنّ الحرب انتهت ولكن يوجد من يسعى لإشعال فتيلها مرة ثانية"، من دون ذكر أي جهات، محذّراً من تجار الحرب، قائلاً: "يوجد أناس ثرواتهم من هذه الحرب اللعينة".

وحول المرتزقة الأجانب أفاد الدبيبة قائلاً: "نسعى لسيادة ليبيا ووحدتها وخروج المرتزقة من هذه الأرض التي عبثوا فيها".

وأردف: "لم نستطع الدخول إلى مطار سرت وهو ليبي وعلى أرض ليبية بسبب وجود المرتزقة في المطار". وأوضح أن القوات المتمركزة هناك طلبت منهم الدخول إلى سرت براً "لكنّ الحكومة رفضت".

وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

ولم يذكر الدبيبة تفاصيل عن مطالبته بالسفر إلى سرت براً، غير أنه قبل أيام منعت مليشيا حفتر طائرة تحمل وفداً حكومياً النزول في مطار بنغازي شرقي البلاد.

وحول المصالحة الوطنية قال رئيس الحكومة الليبية: "لدينا خط السلام وخط المصالحة الحقيقية".

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري أعلن المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة الوطنية لحل الخلافات الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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