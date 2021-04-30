حقق مطار إسطنبول الجديد المركز الأول أوروبياً بعدد الرحلات الجوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021.

وحسب تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL) فإن مطار إسطنبول تخطى أبرز مطارات أوروبا في عدد الرحلات خلال الفترة بين شهر يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان.

وبلغ عدد الرحلات في مطار إسطنبول أكثر من 63 ألف رحلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تلاه مطار شارل ديغول في فرنسا بنحو 54 ألف رحلة.

واحتل المركز الثالث أوروبياً مطار شيفول الهولندي، وحصل مطار فرانكفورت الألماني على المركز الرابع في عدد الرحلات خلال نفس الفترة.

من جانبها نشرت الشركة المشغلة لمطار إسطنبول IGA عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، الإحصائيات حول عدد الرحلات الجوية للمطارات الأوروبية.

وقالت الشركة: "في رحلتنا انطلقنا بصفتنا مركزاً عالمياً للطيران، ونحن نقود أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. وفقاً لبيانات (EUROCONTROL) أصبحنا المطار الذي لديه أكبر عدد من الرحلات الجوية في أوروبا متفوقاً على عدد من المطارات الأخرى. هذا الشرف لنا جميعاً".