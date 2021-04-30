سياسة
2 دقيقة قراءة
موسكو: خطوة بايدن بشأن أحداث 1915 مردّها عدم إعجابه بـ"نهج أردوغان البنّاء"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن نهج أردوغان البنَّاء في تركيا الذي يدفعها إلى الأمام "لا يعجب الولايات المتحدة"، وهو ما دفع بايدن إلى قرار الاعتراف بأحداث 1915.
موسكو: خطوة بايدن بشأن أحداث 1915 مردّها عدم إعجابه بـ"نهج أردوغان البنّاء"
بيسكوف: واشنطن كانت ستفضل التعامل مع تركيا أكثر خضوعاً لنفوذها، لكنها ليست كذلك / Reuters
30 أبريل 2021

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الخميس أن نهج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنَّاء في بلاده الذي يدفعها إلى الأمام "لا يعجب الولايات المتحدة"، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قرار الاعتراف بأحداث 1915.

وقال في حوار مع القناة الأولى الروسية: "النهج الحازم الذي يقود به أردوغان تركيا إلى الأمام لا يعجب واشنطن، وإنها كانت ستفضل التعامل مع تركيا أكثر خضوعاً لنفوذها، لكنها (تركيا) ليست كذلك، وتقف بشكل ثابت على قدميها"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "أعتقد أن اعتراف واشنطن بإبادة الأرمن يمثل على الأرجح جزءاً من لعبة العصا والجزرة، ولا ينجم عن الرغبة في التعاطف مع الشعب الأرمني، أو إدراك تاريخ الإمبراطورية العثمانية وأرمينيا"، مشيراً إلى أن تصريحاته تعكس "موقفه الشخصي"، حسب المصدر ذاته.

والسبت وصف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

ورداً على الخطوة أكدت وزارة الخارجية التركية أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us