كادت البريطانية سوزان غوفينداسامي أن تواجه تهمة الإرهاب بعد أن أرسلت حوالة بنكية عنونتها: "أموال لداعش"، قبل أن يتبين أنها تقصد فرسها "إيزيس" الذي يطابق اختصار "داعش" في الإنجليزية Isis.

وأرسلت سوزان (57 عاماً) مبلغ 500 جنيه إسترليني إلى مدرب الخيول الذي يعتني بفرسها عربية الأصل المدعوة "إيزيس" عبر "باي بال"، وكتبت في غرض الإرسال: "أموال لداعش"، قبل أن تجمد الحوالة وتجد نفسها في موضع تحقيق من الشرطة الدولية (إنتربول).

وقالت سوزان في حديث لـصحيفة ديلي ميل البريطانية إنها شغوفة بالحضارة المصرية القديمة وإنها سمّت فرسها ذات الأعوام التسعة "إيزيس" الإلهة المصرية القديمة، لا "آيسيس" Isis الذي هو أيضاً اختصار تنظيم "داعش" الإرهابي باللغة الإنجليزية.

وأضافت سوزان أن اسم فرسها الكامل هو إيزيس بنت خضرة، وتملك جواز سفر باسمها كان هو دليل إثبات حسن نواياها، قائلة إنها أدركت لاحقاً أنها "فعلت أمراً مريباً ومثيراً للشك" وإنها تعلّمت الدرس.