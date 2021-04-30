سياسة
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بسبب فرسها.. بريطانية كادت تواجه تهمة تمويل الإرهاب
أرسلت أموالاً لتغطية نفقة العناية بفرسها، لتجد نفسها متهمة بتمويل الإرهاب. ما قصة مالكة الفرس البريطانية "إيزيس"؟
بسبب فرسها.. بريطانية كادت تواجه تهمة تمويل الإرهاب
قالت سوزان إن اسم فرسها الكامل هو إيزيس بنت خضرة / NEWS
30 أبريل 2021

كادت البريطانية سوزان غوفينداسامي أن تواجه تهمة الإرهاب بعد أن أرسلت حوالة بنكية عنونتها: "أموال لداعش"، قبل أن يتبين أنها تقصد فرسها "إيزيس" الذي يطابق اختصار "داعش" في الإنجليزية Isis.

وأرسلت سوزان (57 عاماً) مبلغ 500 جنيه إسترليني إلى مدرب الخيول الذي يعتني بفرسها عربية الأصل المدعوة "إيزيس" عبر "باي بال"، وكتبت في غرض الإرسال: "أموال لداعش"، قبل أن تجمد الحوالة وتجد نفسها في موضع تحقيق من الشرطة الدولية (إنتربول).

وقالت سوزان في حديث لـصحيفة ديلي ميل البريطانية إنها شغوفة بالحضارة المصرية القديمة وإنها سمّت فرسها ذات الأعوام التسعة "إيزيس" الإلهة المصرية القديمة، لا "آيسيس" Isis الذي هو أيضاً اختصار تنظيم "داعش" الإرهابي باللغة الإنجليزية.

وأضافت سوزان أن اسم فرسها الكامل هو إيزيس بنت خضرة، وتملك جواز سفر باسمها كان هو دليل إثبات حسن نواياها، قائلة إنها أدركت لاحقاً أنها "فعلت أمراً مريباً ومثيراً للشك" وإنها تعلّمت الدرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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