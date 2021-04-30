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أرقام قياسية جديدة لكورونا بالهند.. والمساعدات الدولية تتواصل
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند مرة أخرى يوم الجمعة بتسجيل أرقام قياسية، ما دفع الجيش إلى فتح مستشفياته في محاولة يائسة للسيطرة على أزمة إنسانية ضخمة نجمت عن نقص حادٍّ في الأسرّة والأدوية والأكسيجين.
أرقام قياسية جديدة لكورونا بالهند.. والمساعدات الدولية تتواصل
أزمة كوفيد-19 تتصاعد في الهند مع تسجيل حالات جديدة قياسية / Reuters
30 أبريل 2021

واصلت الهند الجمعة تسجيل أرقام قياسية بإصابات فيروس كورونا اليومية، إذ بلغ عدد المصابين 386 ألفاً و452 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 18.7 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات 208 آلاف و832، بينهم 3 آلاف و498 وفاة جديدة.

ومع هذا يعتقد خبراء طبيون أن العدد الفعلي للإصابات في ثاني أكبر دول العالم تعداداً ربما يزيد على الأرقام الرسمية بخمس مرات إلى عشر مرات.

ومع استمرار ارتفاع أعداد الحالات قالت السلطات الهندية إنّ جميع مراكز التطعيم في مدينة مومباي التجارية أغلقت أبوابها لثلاثة أيام بدءاً من الجمعة بسبب نقص اللقاحات.

ومنذ يناير/كانون الثاني لم يطعَّم سوى 9% فحسب بجرعة واحدة من اللقاحات من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وبدأت مساعدات عالمية تصل إلى الهند التي تجد صعوبة في التصدي لما وصفته بأنه كارثة إنسانية.

ووصلت أول رحلة أمريكية تحمل أسطوانات ومنظمات أكسيجين وأدوات للتشخيص السريع وكمامات (N95) وأجهزة لقياس الأكسيجين إلى العاصمة الهندية دلهي الجمعة.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر: "مثلما هبّت الهند لمساعدتنا في وقت مبكر من الجائحة فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على نحو عاجل لتقديم مساعدة للهند وقت حاجتها".

كما وصلت قبلها طائرات روسية صباح الخميس إلى الهند لنقل مساعدات يبلغ وزنها الإجمالي 20 طناً، حسب السفير الروسي في الهند.

وقبلها أيضاً وصلت الثلاثاء أول إمدادات طبية طارئة من المملكة المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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