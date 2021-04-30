سياسة
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تأجيل انتخابات فلسطين.. تركيا تدعو إسرائيل لإنهاء التعنُّت وأوروبا "محبَطة"
طالبت تركيا الحكومة الإسرائيلية باحترام بنود اتفاقية أوسلو وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، ودعت الفصائل الفلسطينية لمواصلة العمل من أجل الوحدة.
تأجيل انتخابات فلسطين.. تركيا تدعو إسرائيل لإنهاء التعنُّت وأوروبا "محبَطة"
تركيا تدعو إسرائيل لاحترام بنود اتفاقية أوسلو وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس / AA
30 أبريل 2021

طالبت تركيا الحكومة الإسرائيلية باحترام بنود اتفاقية أوسلو وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس.

وقالت الخارجية التركية في تعليقها على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات: "نأمل ألا يؤثر القرار بشكل سلبي على عملية المصالحة التي توليها بلادنا أهمية كبيرة"، ودعت الفصائل الفلسطينية لمواصلة العمل من أجل الوحدة.

وفي السياق نفسه علق الاتحاد الأوروبي على قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، قائلاً: "إنه مخيّب جداً للآمال".

وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعياً “الأطراف المعنية لتحديد موعد جديد للانتخابات من دون تأخير“.

وأكد أن “الاتحاد الأوروبي شدد باستمرار على دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين“.

وتابع قائلاً: “إننا نجدد دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية“.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وقف العملية الانتخابية في فلسطين ابتداء من صباح الجمعة.

جاء ذلك في بيان للجنة بعد وقت قصير من إعلان عباس تأجيل الانتخابات العامة بسبب عدم سماح إسرائيل بإجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت لجنة الانتخابات إنه "كان من المقرر صباح الجمعة نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية".

ومساء الخميس أعلن الرئيس الفلسطيني في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله تأجيل الانتخابات إلى حين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة مدينة القدس الشرقية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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