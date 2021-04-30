سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لا أثق بجنوب قبرص ومحادثات جنيف لم تحقق أي نتائج
أكّد الرئيس التركي أنه لا يثق بإدارة جنوب قبرص، قائلاً إن القبارصة اليونانيين "لم يتصرفوا باستقامة في أي وقت"، مشيراً إلى أن المحادثات القبرصية التي عُقدت في جنيف "لم تحقّق أي نتائج، لأنهم غير صادقين".
أردوغان: لا أثق بجنوب قبرص ومحادثات جنيف لم تحقق أي نتائج
أردوغان قال إن "المحادثات القبرصية أُجلت لشهرين أو ثلاثة، ولا أرى أنها ستحقق أي نتائج" / AA
30 أبريل 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إنه لا يثق بإدارة جنوب قبرص، مضيفاً أن القبارصة اليونانيين "لم يتصرفوا باستقامة في أي وقت".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان عقب صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، علّق فيها على محادثات جنيف حول القضية القبرصية.

وأشار أردوغان إلى أن المحادثات القبرصية "أُجّلت لشهرين أو ثلاثة، ولا أرى أنها ستحقّق أي نتائج، لأنهم (قبرص اليونانية واليونان) غير صادقين".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال الخميس، عقب نهاية اجتماعات جنيف، إن بلاده ستواصل بشكل قوي، دعم مقترح شمال قبرص التركية بشأن حلّ الدولتين المبني على المساواة في السيادة.

وأوضح جاوش أوغلو أن زعيم إدارة جنوب قبرص لم يجلب رؤية جديدة لاجتماع جنيف غير الرسمي حول قبرص، بل كرر خطابه القديم، وأكد أن بلاده لن تقدم أي تنازلات حول استقلالية وسيادة ومساواة جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد الوزير التركي أنه لم يُتوصل إلى أرضية مناسبة لبدء جولة جديدة من المحادثات رغم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوث بريطانيا، بسبب مواقف إدارة جنوب قبرص.

وعُقدت في الفترة بين 27 و29 أبريل/نيسان الجاري، اجتماعات مجموعة "5+1" حول قبرص، في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطرَي جزيرة قبرص (التركي واليوناني)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيين خطة قدّمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us