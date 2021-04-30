أعلن مركز الجالية التركية في سويسرا الجمعة العثور على قنبلة معدة للتفجير في صندوق بريد المركز بمنطقة "روملانغ" شمالي البلاد.

وقال رئيس المركز الذي يضم تحت سقفه كل المنظمات المدنية التركية في سويسرا شرف يلدز: "وضعوا قنبلة أمس في صندوق البريد ولاحظت أن الصندوق مفتوح واتصلت بالشرطة مباشرة لاشتباهي بالأمر"، حسب وكالة الأناضول.

يلدز الذي اضطر إلى تغيير منزله بسبب الاعتداءات التي كان يتعرض لها من قبل أنصار منظمة PKK الإرهابية أشار إلى أن الشرطة أبلغته بأن القنبلة حقيقية، ولفت إلى أن الشرطة تعاملت بجدية شديدة مع الأمر وطوقت المنطقة وأخلت المبنى بالكامل.

ودعا يلدز السلطات السويسرية للبحث عن المسؤولين وتقديمهم للعدالة بأقرب وقت، مبيناً أن مقر سكنه الجديد غير معروف بسبب التهديدات التي كان يتعرض لها مراراً.

وأكد أنهم سيواصلون أنشطتهم من دون أي تهاون حيال الحقائق التي يعرفونها من أجل مصالح الجالية التركية في سويسرا.

تجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت قلق اعتداءات من قبل أنصار PKK الإرهابي ضد أماكن عمل الجالية التركية ومؤسساتها في سويسرا.

وفي 17 مارس/آذار الفائت تعرَّض منزل يلدز لاعتداء خامس خلال آخر عامين من قبل أنصار PKK الإرهابي، ما اضطره إلى تغيير سكنه بعد أن بات أطفاله يعيشون في قلق جراء ذلك.