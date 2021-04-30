سياسة
3 دقيقة قراءة
سيتضمن باراً بطول 60 متراً.. دبي تستعد لاستضافة أشهر مهرجان بيرة بالعالم
قالت وسائل إعلام ألمانية الخميس إن دبي قررت تنظيم نسخة مماثلة من مهرجان البيرة الأضخم في العالم الذي يقام في ميونيخ، وذكرت أن المسؤولين الإماراتيين أعطوا الضوء الأخضر للحدث، وأنه سيتضمن "أطول بار بيرة في العالم" يصل طوله إلى 60 متراً.
سيتضمن باراً بطول 60 متراً.. دبي تستعد لاستضافة أشهر مهرجان بيرة بالعالم
صورة سابقة من مهرجان البيرة في ميونخ الألمانية عام 2018 
30 أبريل 2021

قالت وسائل إعلام ألمانية الخميس إن من المقرر تنظيم نسخة مماثلة من مهرجان البيرة الذي يقام في ميونخ في دبي هذا الخريف.

ويضم المهرجان أكبر حانة في العالم وحفلة شرب تستمر حتى شهر مارس/آذار.

وذكرت صحيفة ألمانية أنه "قد يتجه رواد المهرجان الذين يتطلعون إلى الحصول على قطع المعجنات والبيرة والدرندلس إلى الإمارات العربية المتحدة بدلاً من ألمانيا هذا العام".

ويتعهد المهرجان بشهور من الاحتفالات التي ستقام في نفس الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي، الذي تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في مرسى دبي ويستمر من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2021.

ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية سيسعى الحدث إلى محاكاة مهرجان البيرة الأصلي في ميونيخ، ويتضمن ذلك نحو 32 خيمة بيرة وعجلة فيريس عملاقة وحتى نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لتمثال بافاريا الشهير الذي يقف في أرض المهرجان في ميونيخ.

وستكون مصانع الجعة والمطاعم البافارية من بين 620 شركة قيل إنها وقَّعت على المشاركة في الحدث.

وقد يعكس مهرجان البيرة في دبي مثيله في ميونيخ، لكنه يخطط أيضاً لبعض الإضافات الباهظة، بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون "أطول بار بيرة في العالم" ويصل طوله إلى 60 متراً.

وأكد تشارلز بلوم رئيس سوق عيد الميلاد في برلين وأحد منظمي مهرجان أكتوبر في دبي، الحدث لمجلة دير شبيجل الإخبارية. وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين أعطوا بالفعل الضوء الأخضر لهذا الحدث.

وقال بلوم إنه سيُسمَح بتناول المشروبات الكحولية في أرض المهرجان، لكن سيُجبَر الحضور على ركوب حافلات للعودة إلى فنادقهم وعدم التجول في المدينة، مضيفاً أن هذا الحل الوسط كان محاولة لاحترام الثقافة الإماراتية والألمانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us