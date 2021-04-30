قالت وسائل إعلام ألمانية الخميس إن من المقرر تنظيم نسخة مماثلة من مهرجان البيرة الذي يقام في ميونخ في دبي هذا الخريف.

ويضم المهرجان أكبر حانة في العالم وحفلة شرب تستمر حتى شهر مارس/آذار.

وذكرت صحيفة ألمانية أنه "قد يتجه رواد المهرجان الذين يتطلعون إلى الحصول على قطع المعجنات والبيرة والدرندلس إلى الإمارات العربية المتحدة بدلاً من ألمانيا هذا العام".

ويتعهد المهرجان بشهور من الاحتفالات التي ستقام في نفس الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي، الذي تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في مرسى دبي ويستمر من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2021.

ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية سيسعى الحدث إلى محاكاة مهرجان البيرة الأصلي في ميونيخ، ويتضمن ذلك نحو 32 خيمة بيرة وعجلة فيريس عملاقة وحتى نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لتمثال بافاريا الشهير الذي يقف في أرض المهرجان في ميونيخ.

وستكون مصانع الجعة والمطاعم البافارية من بين 620 شركة قيل إنها وقَّعت على المشاركة في الحدث.

وقد يعكس مهرجان البيرة في دبي مثيله في ميونيخ، لكنه يخطط أيضاً لبعض الإضافات الباهظة، بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون "أطول بار بيرة في العالم" ويصل طوله إلى 60 متراً.

وأكد تشارلز بلوم رئيس سوق عيد الميلاد في برلين وأحد منظمي مهرجان أكتوبر في دبي، الحدث لمجلة دير شبيجل الإخبارية. وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين أعطوا بالفعل الضوء الأخضر لهذا الحدث.

وقال بلوم إنه سيُسمَح بتناول المشروبات الكحولية في أرض المهرجان، لكن سيُجبَر الحضور على ركوب حافلات للعودة إلى فنادقهم وعدم التجول في المدينة، مضيفاً أن هذا الحل الوسط كان محاولة لاحترام الثقافة الإماراتية والألمانية.