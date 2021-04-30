سياسة
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اللقاح الثالث ضد كورونا.. تركيا تقر استخدام "سبوتنيك في" الروسي
أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر تويتر مصادقة المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، على الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك في".
اللقاح الثالث ضد كورونا.. تركيا تقر استخدام "سبوتنيك في" الروسي
 تركيا تقر الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا  / AA
30 أبريل 2021

أقرت تركيا، الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، مصادقة المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، على الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك في".

ولفت إلى أن لقاح "سبوتنيك في" الروسي سيكون الثالث المستخدم في تركيا بعد لقاحي "سينوفاك" (الصيني) وبيونتك (الألماني).

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك محادثات جارية مع روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك في".

ولفت أردوغان إلى أنه سيبحث الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لضمان الحصول على كمية كبيرة من اللقاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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