سياسة
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بعد أرانب تضع كمامات.. صانعو حلوى بلجيكيون يصنعون محقناً من الشيكولاتة
مع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19، اختارت شركة بلجيكية متخصصة في صناعة الحلوى، الترويج للفوائد الصحية الطبيعية للشيكولاتة باعتبارها "لقاحاً"، بالكلمات والحقن.
بعد أرانب تضع كمامات.. صانعو حلوى بلجيكيون يصنعون محقناً من الشيكولاتة
تقول مالكة شركة كاكاوتري، جينيفييف تريبانت "إنه رمز للأمل، وذلك هو ما جعلني أقرر أن أصنع لقاح (الشيكولاتة)" / Reuters
30 أبريل 2021

تعمل شركة بلجيكية لصنع الشيكولاتة، كانت تضع العام الماضي كمامات بيضاء على حلوى في هيئة أرانب، على صنع قوالب كبيرة من الشيكولاتة في شكل محقن لمواكبة الاتجاه المتعلق بوباء فيروس كورونا.

ومع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19، تروّج شركة (كاكاوتري) المتخصصة في صناعة الحلوى للفوائد الصحية الطبيعية للشيكولاتة "كلقاح" وفقاً لرؤيتها الخاصة.

وتقول مالكة الشركة جينيفييف تريبانت "إنه رمز للأمل، وذلك هو ما جعلني أقرر أن أصنع لقاح (الشيكولاتة)".

وأضافت تريبانت "للقاح الشيكولاتة عدد ضخم من الآثار الإيجابية هو مضاد للاكتئاب، ويحوي عنصر المغنيسيوم. كما أن له مزايا كثيرة، كما هو معروف".

وتقع (كاكاوتري) في قرية لونزيه التي تقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوبي بروكسل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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