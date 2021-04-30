تعمل شركة بلجيكية لصنع الشيكولاتة، كانت تضع العام الماضي كمامات بيضاء على حلوى في هيئة أرانب، على صنع قوالب كبيرة من الشيكولاتة في شكل محقن لمواكبة الاتجاه المتعلق بوباء فيروس كورونا.

ومع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19، تروّج شركة (كاكاوتري) المتخصصة في صناعة الحلوى للفوائد الصحية الطبيعية للشيكولاتة "كلقاح" وفقاً لرؤيتها الخاصة.

وتقول مالكة الشركة جينيفييف تريبانت "إنه رمز للأمل، وذلك هو ما جعلني أقرر أن أصنع لقاح (الشيكولاتة)".

وأضافت تريبانت "للقاح الشيكولاتة عدد ضخم من الآثار الإيجابية هو مضاد للاكتئاب، ويحوي عنصر المغنيسيوم. كما أن له مزايا كثيرة، كما هو معروف".

وتقع (كاكاوتري) في قرية لونزيه التي تقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوبي بروكسل.