أهم الأحداث:

حماس ترفض تأجيل الانتخابات ودول أوروبية تدعو إسرائيل للسماح بإجرائها بالقدس، وأردوغان يقول إنه لا يثق بجنوب قبرص و إن محادثات جنيف لم تحقق أي نتائج.

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حماس ترفض تأجيل الانتخابات ودول أوروبية تدعو إسرائيل للسماح بإجرائها بالقدس

دعت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك الجمعة، إسرائيل إلى السماح بإجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. [TRT عربي]

من جانبه وصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قرار تأجيل الانتخابات بـ"المؤسف"، موضحاً أنه "يضع الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يجب معالجتها من خلال المؤسسات التي ستشكل بعد الانتخابات". [TRT عربي]

أردوغان: لا أثق بجنوب قبرص ومحادثات جنيف لم تحقق أي نتائج

أكّد الرئيس التركي أنه لا يثق بإدارة جنوب قبرص، قائلاً إن القبارصة اليونانيين "لم يتصرفوا باستقامة في أي وقت"، مشيراً إلى أن المحادثات القبرصية التي عُقدت في جنيف "لم تحقّق أي نتائج، لأنهم غير صادقين". [TRT عربي]

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال الخميس، عقب نهاية اجتماعات جنيف، إن بلاده ستواصل بشكل قوي دعم مقترح شمال قبرص التركية بشأن حلّ الدولتين المبني على المساواة في السيادة. [TRT عربي]