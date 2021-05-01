أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، ممَّا يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كورونا بحياتهم إلى 211 ألفاً و853 شخصاً.

ويرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليس كافياً وأسباب الوفاة لا تُسجَّل بدقة.

وكانت السلطات الهندية خففت القيود على معظم الأنشطة في بداية العام عندما انخفض عدد الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف في اليوم.

وسمح ذلك باستمرار التجمعات الدينية الحاشدة التي جذبت ملايين الحجاج الهندوس والتجمعات السياسية حتى عندما بدأ عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد في أواخر مارس/آذار، وفي أبريل/نيسان وحده سجلت في الهند نحو سبعة ملايين إصابة جديدة.

ومع ذلك يبقى معدل انتشار المرض مقارنة بعدد السكان منخفضاً نسبياً عند المقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.

وقال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية لرويترز، إن المنتدى حذّر المسؤولين في أوائل مارس/آذار من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير، قال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

وحضر ملايين الأشخاص، الذين كان معظمهم بلا كمامات، مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجاً على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حظر دخول على المسافرين القادمين من الهند بدءاً من الثلاثاء المقبل، للحد من أي تفشٍ جديد لفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن القرار تم اتخاذه "بناء على توصية من مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها"، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أن قرار حظر الدخول "سيطبق على غير الأمريكيين" القادمين من الهند، التي تعاني أزمة بالغة على خلفية التفشي الواسع للمتحور الجديد من كورونا.