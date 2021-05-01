سياسة
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أكسيوس: واشنطن تبلغ المغرب أنها لن تتراجع عن قرار ترمب حول إقليم الصحراء
كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تتراجع عن قرار إدارة ترمب بشأن سيادة المغرب على إقليم الصحراء، على الأقل في الوقت الحالي، وأكد الموقع أن واشنطن أبلغت الرباط بذلك عبر مكالمة بين وزيري خارجية البلدين.
أكسيوس: واشنطن تبلغ المغرب أنها لن تتراجع عن قرار ترمب حول إقليم الصحراء
واشنطن اعتمدت خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء وكشفت عنها في فعالية أقيمت بمقر سفارة واشنطن بالعاصمة الرباط
1 مايو 2021

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مكالمة هاتفية الجمعة، أن إدارة بايدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن سيادة المغرب على إقليم الصحراء، على الأقل في الوقت الحالي.

وكان قرار الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمنزلة اختراق دبلوماسي طال انتظاره للمغرب، الذي أصبح قلقاً من إمكانية التراجع عنه بمجرد تولي بايدن منصبه.

وذكر الموقع أنه لم يكن هناك اتصال تقريباً بين إدارة بايدن والحكومة المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإدارة الجديدة.

وأشار الموقع إلى أن مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك تحدث إلى بوريطة قبل عشرة أيام، وأعطى انطباعاً بأنه لن يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن إقليم الصحراء، وفق مصدر مطلع على المكالمة.

ولم تذكر إحاطة وزارة الخارجية للمكالمة التي أجراها بلينكن مع بوريطة، الجمعة، إقليم الصحراء، لكن وفقاً للموقع أكد مصدران مطلعان على المكالمة أنه تمت مناقشته، وأن بلينكن قال إن إدارة بايدن لن تخالف سياسة ترمب في الوقت الحالي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية فإن بلينكن "رحب بالخطوات المغربية لتحسين العلاقات مع إسرائيل"، و وأشار إلى أن "العلاقة المغربية الإسرائيلية ستحقق فوائد طويلة الأمد لكلا البلدين".

وذكر الموقع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أجروا مناقشات متعددة حول هذه المسألة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولم يكن القرار الذي انبثق عن هذه المناقشات عكس سياسة ترمب، ولكن العمل مع المغاربة على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة لإقليم الصحراء من أجل محاولة استئناف المحادثات حول الحكم الذاتي المحتمل للمنطقة قليلة السكان، وفقاً لمصدرين مطلعين على تلك المناقشات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وقع مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إعلاناً يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، في وقت أعلنت فيه الرباط عودة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول اعتمدت الولايات المتحدة خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء، وذلك في فعالية أقيمت بمقر سفارة واشنطن بالعاصمة الرباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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