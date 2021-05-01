سياسة
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"هجمات عنيفة".. "داعش" الإرهابي يوقع 8 قتلى من قوات الأمن بكركوك في العراق
قُتل 8 عناصر من قوات الأمن، على الأقل، في هجمات مسلحة شنتها عناصر مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي استهدفت حواجز أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد، فيما ذكر مصدر أمني أن "الهجمات كانت عنيفة جداً، وتطلبت استقدام قوات إضافية لصدها".
"هجمات عنيفة".. "داعش" الإرهابي يوقع 8 قتلى من قوات الأمن بكركوك في العراق
مصادر أمنية قالت إن الهجمات كانت عنيفة جداً وتطلبت استقدام قوات إضافية من البيشمركة لصدها / AA
1 مايو 2021

أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 8 عناصر من قوات الأمن، على الأقل، وأصيب نحو 12 آخرين بجروح، بهجمات مسلحة شنتها، فجر السبت، عناصر مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي استهدفت حواجز أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال النقيب في قوات البيشمركة سردار محمد: إن "7 من عناصر البيشمركة قُتلوا بينهم ضباط، وأصيب 10 بجروح مختلفة، إثر هجمات مسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش استهدفت حواجز أمنية في تلال ناحية التون كوبري بأطراف كركوك".

وأوضح محمد أن "الهجمات كانت عنيفة جداً، وتطلبت استقدام قوات إضافية من البيشمركة لصدها"، حسب ما نقلته عنه وكالة الأناضول.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني آخر في محافظة كركوك، بأن مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا حواجز أمنية للشرطة الاتحادية في ناحية "الرياض"، وقضاء "الحوجية"، جنوبي كركوك.

وأضاف المصدر وهو ضابط برتبة ملازم أول، رفض كشف هويته، أن "الهجمات التي استهدفت مواقع الشرطة الاتحادية كانت بتوقيتات متقاربة، خلفت قتيلًا ومصابين اثنين على الأقل كحصيلة أولية"، حسب وكالة الأناضول.

ولم تتبن أي جهة مسلحة مسؤولية الهجمات حتى الساعة، كما أن السلطات العراقية لم تصدر أي تعليق فوري بشأنها.

ومساء الجمعة شّن عناصر يُعتقد انتماؤهم إلى تنظيم "داعش" هجوماً مسلحاً استهدف دورية للشرطة في قضاء "داقوق" جنوبي كركوك أوقع قتيلاً و5 جرحى، وفق مصدر أمني.

كما قُتل 4 جنود في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قضاء "الطارمية" شمالي بغداد، بحسب بيان عسكري رسمي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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