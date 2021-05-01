علقت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، الجمعة، عضوية الممثل والمخرج نويل كلارك فيها بعد تقرير أوردته صحيفة الغارديان عن اتهامه بالتحرش والتنمر من قبل 20 امرأة.

ووجهت نحو 20 امرأة ادعاءات ضد الممثل الذي شارك في أعمال كثيرة أبرزها "ستار تريك" و"دكتور هو"، في مقال نشرته صحيفة الغارديان الخميس، وبعضهن أفصحن عن أسمائهن.

وقالت الصحيفة إن النساء اتهمن كلارك بين عامي 2004 و2019 بالتحرش الجنسي، أو تحسس أجسامهن بطريقة غير لائقة، أو توجيه تعليقات بذيئة لهن، أو بالتقاط صور ومقاطع فيديو فاضحة ومشاركتها دون موافقة، أو بالتنمر.

وتحركت "بافتا" على الفور لتعليق عضويته في الأكاديمية عقب صدور التقرير، والجائزة التي منحتها له في وقت سابق من هذا الشهر لمساهمته البريطانية البارزة في السينما.

وقالت الأكاديمية في بيان: "في ضوء مزاعم سوء السلوك الخطيرة بخصوص نويل كلارك الواردة في صحيفة الغارديان، اتخذت الأكاديمية قراراً بتعليق عضويته حتى إشعار آخر، وكذلك سحب جائزة المساهمة المتميزة في السينما التي منحتها له".

لكن المنظمة واجهت تساؤلات حول سبب منحه الجائزة رغم المزاعم التي تم تداولها ضده والتي نفاها "بشدة"، وأوضحت "بافتا" أنها لم تكن على دراية بهذه الادعاءات عندما قررت منحه الجائزة في مارس/آذار.

وقالت: "الادعاءات ضد كلارك خطيرة جداً، والسلوك الذي يزعمون أنه تصرف بموجبه يتعارض مع قيم بافتا وكل ما تمثله. لكن مهما كانت تكن هذا المزاعم مشينة لا يمكن التعامل معها دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضافت: "لو أن الضحايا أفصحن عن هوياتهن كما الحال مع "الغارديان" كان من الممكن تعليق الجائزة على الفور".

ورداً على تلك الادعاءات قال كلارك خلال حفلة توزيع جوائز بافتا: "أعتذر إذا شعر أي شخص عمل معي بعدم الارتياح أو عدم الاحترام.

أنا أنفي بشدة قيامي بأي سوء سلوك أو تجاوز جنسي، وأعتزم الدفاع عن نفسي ضد هذه الادعاءات الكاذبة".

وأعلنت شركتا "سكاي" و"فيرتيغو" للإنتاج أنهما ستتخليان عن تعاونهما مع كلارك.