أثار إرسال الإمارات طائرات مساعدات غذائية إلى مصر غضباً وانتقادات شعبية كبيرة لدى المصريين، خاصة مع الطريقة التي قُدم بها هذا الخبر إلى وسائل الإعلام.

وأرسلت الإمارات الأربعاء الماضي إلى مصر طائرة مساعدات تحتوي على 46 طناً من المواد الغذائية، ضمن المبادرات الإنسانية للإمارات خلال شهر رمضان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وقال سفير الإمارات لدى مصر حمد الشامسي تعليقاً على المساعدات: "ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية: أن "هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".

ولقي الخبر تجاهلاً واضحاً من الإعلام المصري التابع للسلطة أو المقرب منها، وانتقدته وسائل إعلام مصرية معارضة.

وبعد انتقادات عديدة حذفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الخبر من على موقعها وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى عدد من المتابعين أن الإمارات تعمدت إهانة مصر بهذا الإعلان، منددة بتصريحات السفير الإماراتي بأن المساعدات "تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر".

واعتبر المغردون هذه الخطوة وأسلوب الإعلان عنها إهانة لمصر ومكانتها، في حين رأى آخرون أن الأمر طبيعي ويأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

وقال حسن ساري عبر تويتر: "عنوان الخبر لا يليق أن يصدر عن وكالة أنباء رسمية".

وتابع: "هذه وجبات إفطار دأبت الإمارات، و بعض دول الخليج، على توزيعها في دول المنطقة خلال شهر رمضان المبارك بمبادرة منها و لم يطلب منها أحد ذلك".

أي إنها ليست "مساعدات غذائية إلى مصر"، بل هبات مشكورة طوعية توزع في الأحياء الشعبية لمن أرادها، وفق قوله.

وقال الناشط واليوتيوبر علي حسين مهدي: "عشنا وشوفنا مصر بتاخد معونة ومساعدات من الإمارات! عيب والله عيب والله والله عيب اللي بيحصل فينا ده"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه المساعدات بعد أقل من أسبوع على زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإجراء مباحثات قصيرة.

في المقابل قال محمد صالح في منشور له على فيسبوك: "أولاً أنا مش عارف الناس زعلانة من الإمارات إنها بعتت طيارة مساعدات غذائية ليه؟

يعني هي الطيارة دي دخلت المجال الجوي المصري لوحدها ونزلت المطار لوحدها؟؟".

وتابع: "ما أكيد كل دا تم بموافقة السلطات واتفاقهم وترحيبهم... اللي عايز يعترض يوجه اعتراضه للي وافق وسمح، مع تقدير مبرر مقنع للرفض".