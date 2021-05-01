سياسة
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اصطياد سمكة يزيد عمرها على 100 عام في نهر ديترويت الأمريكي
أعلنت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية أن أحد طواقمها تمكن من اصطياد سمكة حفشية يبلغ وزنها 108.8 كيلوغرامات، وقد يصل عمرها إلى ما يزيد على 100 عام، في نهر ديترويت الأسبوع الماضي.
اصطياد سمكة يزيد عمرها على 100 عام في نهر ديترويت الأمريكي
يبلغ العمر النموذجي لذكور سلالة الأسماك الحفشية 55 عاماً وللإناث من 70 إلى 100 عام
1 مايو 2021

تمكن طاقم من هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية من اصطياد سمكة حفشية يبلغ وزنها 108.8 كيلوغرامات وقد يصل عمرها إلى ما يزيد على 100 عام، في نهر ديترويت الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة الجمعة، في منشور على "فيسبوك": إن "وحش النهر الحقيقي" يزيد طوله على مترين.

وأضافت الهيئة: أنه "بناء على محيطها وحجمها، يفترض أنها أنثى وأنها كانت تجوب مياهنا منذ أكثر من 100 عام. وتم إطلاق سراحها بسرعة مرة أخرى في النهر" بعد وزنها وقياسها.

ويبلغ العمر النموذجي لذكور هذه السلالة من الأسماك 55 عاماً، وللإناث من 70 إلى 100 عام، وفقاً لإدارة الموارد الطبيعية في ميتشيغان.

يشار إلى أن السمك الحفشي في البحيرة مدرج باعتباره من الأنواع المهددة بالانقراض في ميتشيغان.

ويمكن للصيادين الاحتفاظ بسمكة واحدة فقط في السنة، ولكن فقط إذا كانت السمكة بحجم معين ويتم صيدها في عدد قليل من المسطحات المائية في الولاية. كما يتوجب إطلاق سراح كل سمك الحفش الذي يتم صيده في نهر ديترويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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