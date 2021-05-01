رست بارجة حربية روسية، السبت، في ميناء بورتسودان شرقي السودان، وفق إعلام محلي، بعد يومين من نفي موسكو تجميد اتفاق مع الخرطوم يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر، شرقي السودان.

ونقلت صحيفة السوداني المحلية عن مصادر قولها: إن "البارجة البحرية الروسية PM-138 رست بالميناء الشمالي ببورتسودان صباح اليوم السبت".

وأشارت إلى أن البارجة تأخرت عن موعد دخولها 48 ساعة "لعدم اكتمال إجراءاتها"، ورست اليوم في زيارة تستغرق 48 ساعة.

وكان مسؤول سوداني رفيع المستوى قال الأربعاء، إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد، وهو ما نفته السفارة الروسية الخميس.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، وفق روسيا اليوم.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.