سياسة
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نيويورك تايمز: الاجتماع المقبل بين الرياض وطهران سيعقد في بغداد مجدداً
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، السبت، أن الاجتماع المقبل بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، قد يعقد في بغداد هذا الشهر "على مستوى السفراء".
نيويورك تايمز: الاجتماع المقبل بين الرياض وطهران سيعقد في بغداد مجدداً
كشفت صحيفة فينانشيال تايمز عن محادثات عقدت في بغداد بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين
1 مايو 2021

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، السبت، أن الاجتماع المقبل بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، قد يعقد في بغداد هذا الشهر "على مستوى السفراء".

وأضافت الصحيفة أنها استقت معلوماتها من مسؤولين عراقيين ومسؤول إيراني ومستشار في الحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة فينانشيال تايمز عن محادثات عُقدت في بغداد بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، ناقشت عدة نقاط خلافية بين البلدين، بما في ذلك الحرب في اليمن، والمسلحين المدعومين من إيران في العراق.

وقال مستشار بالحكومة الإيرانية، تحدث بدون الكشف عن هويته، إن المحادثات شملت، رئيس المخابرات السعودية، خالد الحميدان، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد إرافاني.

وتقول الصحيفة إن مسؤولين إيرانيين، يريدون حلاً للصراع اليمني، وضمان أن يكون للحوثيين دور في تقاسم السلطة في الحكومة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر "مطلعة" في الشرق الأوسط في 21 من الشهر الماضي قولها إن السعودية وإيران تخططان لعقد المزيد من المباحثات المباشرة، هذا الشهر، دون تحديد موعد دقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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