سياسة
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للتنقيب عن النفط والغاز.. "بربروس خير الدين باشا" تصل إلى البحر الأسود
وصلت سفينة "بربروس خير الدين باشا" التركية للأبحاث وأعمال المسح السيزمي، السبت، ميناء فليوس بولاية زنغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي البلاد. وكانت تركيا أعلنت اكتشافها أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في البحر الأسود في أغسطس/آب الماضي.
للتنقيب عن النفط والغاز.. "بربروس خير الدين باشا" تصل إلى البحر الأسود
يبلغ طول السفينة 84 متراً ووزنها الإجمالي 4.711 طناً، وتضم مهبطاً للمروحيات / AA
1 مايو 2021

وصلت سفينة "بربروس خير الدين باشا" التركية للأبحاث وأعمال المسح السيزمي، السبت، ميناء فليوس بولاية زنغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي البلاد.

ويأتي وصول السفينة التركية إلى ولاية زونغولداق، للمشاركة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافياً من الغاز.

يشار إلى أن مؤسسة البترول التركية "TPAO" اشترت السفينة (بربروس) عام 2013 من النرويج لاستخدامها في عمليات البحث عن النفط والغاز في البحر.

ويبلغ طول السفينة 84 متراً ووزنها الإجمالي 4.711 طن، وتضم مهبطاً للمروحيات.

ويمكنها جمع بيانات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتحديد الاتجاه والموقع تلقائياً عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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