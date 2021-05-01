سياسة
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تفاؤل حذر.. إيران تكشف عن اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية وسط تقدم المفاوضات
قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران تتوقع رفع العقوبات الأمريكية عن قطاعي النفط والبنوك وغيرهما من القطاعات وعن معظم الأفراد والمؤسسات وذلك بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في محادثات فيينا حتى الآن.
تفاؤل حذر.. إيران تكشف عن اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية وسط تقدم المفاوضات
امحادثات بدأت الشهر الماضي في فيينا / Reuters
1 مايو 2021

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية الإيرانية اليوم السبت إن وتيرة سير المحادثات بين القوى العالمية وإيران "تباطأت بعض الشيء" لكنها لا تزال تحرز تقدماً.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله عقب جولة من المحادثات في فيينا "عندما شرعنا في كتابة المسودات تباطأ الاتجاه بعض الشيء في بعض المناحي لكن (المحادثات) لا تزال تحرز تقدماً".

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران تتوقع رفع العقوبات الأمريكية عن قطاعي النفط والبنوك وغيرهما من القطاعات وعن معظم الأفراد والمؤسسات وذلك بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في محادثات فيينا حتى الآن.

ونقلت وسائل الإعلام عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله "العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل النفط والغاز، أو تلك (العقوبات المفروضة) على صناعة السيارات والمالية والمصارف والموانئ، ينبغي رفعها كلها بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها حتى الآن".

من جانب آخر، قال رئيس الوفد الروسي في المحادثات النووية الإيرانية السبت إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي تستهدف إعادة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي تحرز تقدماً وسوف تُستأنف يوم الجمعة.

وبدأت المحادثات الشهر الماضي في فيينا حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

وقال ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين عقب اجتماع الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي في ختام الجولة الثالثة من المحادثات "لا نتوقع انفراجة في الأيام المقبلة".

وكان أوليانوف المسؤول الوحيد الذي تحدث للصحفيين.

وأضاف "نحتاج ببساطة إلى مواصلة العمل الدبلوماسي اليومي، وكل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة وسريعة خلال بضعة أسابيع" مشيراً إلى أن المحادثات ستستأنف يوم الجمعة.

وكان توقف المحادثات متوقعاً على نطاق واسع بعدما قال دبلوماسيون إن مسؤولين من عدة دول سيشاركون أيضاً في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن الذي يبدأ الاثنين وينتهي يوم الأربعاء.

وروسيا واحدة من أصحاب الأصوات المتفائلة في المحادثات بشكل عام. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال أمس الجمعة إن المحادثات تقف "في مكان غير واضح" وهو ما يشير إلى أن إعلان التوصل إلى اتفاق أمر غير مؤكد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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