سياسة
2 دقيقة قراءة
قضى 19 عاماً دون محاكمة.. فلسطيني سجين في غوانتانامو يقاضي عدداً من الدول
قدم سجين فلسطيني شكوى أمام "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة، ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وخمس دول أخرى لدورها في برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لاحتجاز وتسليم المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
قضى 19 عاماً دون محاكمة.. فلسطيني سجين في غوانتانامو يقاضي عدداً من الدول
قضى السجين الفلسطيني 19 عاماً في سجن غوانتانامو دون محاكمة / AFP
1 مايو 2021

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن فلسطينياً سجيناً في غوانتانامو يدعى زين العابدين محمد حسين، وكنيته أبو زبيدة، لجأ إلى الأمم المتحدة لملاحقة عدد من الدول، يقول إنها شاركت في احتجازه تعسفياً وتعذيبه.

وقدم السجين الفلسطيني شكوى أمام "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي"التابع للأمم المتحدة، ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وخمس دول أخرى لدورها في برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) لاحتجاز وتسليم المشتبه في صلتهم بالإرهاب.

وقضى السجين الفلسطيني 19 عاماً في سجن غوانتانامو دون محاكمة.

واعتقل في عام 2002 وسُلّم إلى الاستخبارات الأمريكية، على أنه من قيادات تنظيم القاعدة. ولكن الاستخبارات خلصت في عام 2006 إلى أنه لم يكن حتى عضواً في التنظيم، ومع ذلك، بقي في سجن غوانتانامو، دون أمل في الإفراج عنه.

وقدم زين العابدين في شكواه إلى الأمم المتحدة أنه احتجز تعسفياً وتعرض للتعذيب في سجون الاستخبارات الأمريكية في تايلاند وبولندا والمغرب وليتوانيا وأفغانستان، وفي سجن غوانتانامو الأمريكي.

واتهم بريطانيا أيضاً بتهم المشاركة في تسليمه إلى (سي آي أيه) وتعذيبه وتسجيل معلومات عنه تعرف أنها انتزعت منه تحت التعذيب.

ويطالب فريق دفاع أبو زبيدة، البالغ من العمر 50 عاماً، باعتذار الدول المعنية ودفع تعويض له عن قضاء 19 عاماً في السجن دون محاكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us