سياسة
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الأول بعد خلاف حاد.. عقيلة صالح يلتقي حفتر في مدينة القبة
استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مقر إقامته بمدينة القبة شرقي ليبيا، حسب ما أفاد به المركز الإعلامي للبرلمان الليبي.
الأول بعد خلاف حاد.. عقيلة صالح يلتقي حفتر في مدينة القبة
حضر اللقاء النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، وذلك لبحث آخر المستجدات في البلاد
1 مايو 2021

استقبل رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مقر إقامته بمدينة القبة شرقي ليبيا، حسب ما أفاد به المركز الإعلامي للبرلمان.

ويأتي اللقاء بعد خلاف حاد بين الرجلين عقب إعلان حفتر في منتصف 2020، وإسقاطه الاتفاق السياسي الليبي، وتنصيب نفسه زعيماً.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، وذلك لبحث تطورات الوضع في البلاد. ولم يكشف المركز الإعلامي للبرلمان تفاصيل أخرى عن اللقاء.

والعام الماضي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صالح وحفتر، في القاهرة إلى بحث الخلاف بينهما، وتطورات الوضع الليبي وتداعياته على دول الجوار.

وفي 2015، عين رئيس البرلمان الليبي آنذاك عقيلة صالح، خليفة حفتر “قائداً عاماً للقوات المسلحة الليبية”، الأمر الذي اعتبر غير شرعي ويتنافى مع القانون ومبادئ الاتفاق السياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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