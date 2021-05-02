سياسة
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خلاصات TRT عربي: 2 مايو/أيار 2021
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خلاصات TRT عربي: 2 مايو/أيار 2021
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس الموساد التقى بايدن ضمن محاولات منع العودة إلى الاتفاق النووي / AFP
2 مايو 2021

أهم الأحداث:

رئيس الموساد يلتقي بايدن ضمن محاولات منع العودة إلى الاتفاق النووي، والولايات المتحدة تباشر انسحابها من أفغانستان.

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هآرتس: رئيس الموساد التقى بايدن ضمن محاولات لمنع العودة إلى الاتفاق النووي

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي كوهين التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم الجمعة، على خلفية مشاركة الولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. [TRT عربي]

كما التقى كوهين بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين الخميس، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن، حيث أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن "قلقهم العميق" بشأن أنشطة إيران النووية، حسب مسؤول مطلع على الأمر.[TRT عربي]

الولايات المتحدة تباشر المرحلة الأخيرة لانسحابها من أفغانستان

تبدأ الولايات المتحدة رسمياً، السبت، سحب آخر جنودها من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرّت عشرين عاماً بالنسبة إلى واشنطن. [TRT عربي]

ويقول مسؤولون أمريكيون في أفغانستان إن عملية الانسحاب جارية أصلاً، مشيرين إلى أن تاريخ الأول من مايو/أيار رمزي قبل كل شيء. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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