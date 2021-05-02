بدأ وفد دبلوماسي وأمني أمريكي، السبت، جولة شرق أوسطية تشمل الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، وتستمر حتى 7 مايو/أيار الجاري بهدف بحث عدد من القضايا الإقليمية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن "الوفد المشترك يتألف من مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول".

وأكد البيان أن "الوفد سيزور أبو ظبي وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين ويؤكد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين".

وأوضح البيان أن "الوفد سيناقش في أبو ظبي القضايا الإقليمية ويسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما في ذلك التعاون لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الطاقة النظيفة".

وفي عمّان "سيبحث الوفد مع المسؤولين القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة طويلة الأمد والاستراتيجية للولايات المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومناقشة التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "الوفد سيناقش في القاهرة العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان".

وفي الرياض "ستؤكد الولايات المتحدة دعمها لأمن المملكة العربية السعودية وتناقش الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للصراع اليمني، إلى جانب بحث ملف حقوق الإنسان، والجهود السعودية لتحديث وتنويع اقتصادها والتعاون المناخي"، بحسب المصدر نفسه.