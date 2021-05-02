سياسة
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ألطون يعتبر أن الحل الوحيد في قبرص دولتان متساويتان في السيادة
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الحل الوحيد للمسألة القبرصية هو وجود دولتين متساويتين في السيادة.
ألطون يعتبر أن الحل الوحيد في قبرص دولتان متساويتان في السيادة
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون  / AA
2 مايو 2021

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنّ الحل الوحيد للمسألة القبرصية هو وجود دولتين متساويتين في السيادة.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر: "لا يمكن حل المسألة في جزيرة قبرص، بعدم الاعتراف بالوجود التركي".

ونشر ألطون فيديو أعدته دائرة الاتصال في الرئاسة، يسلط الضوء على تاريخ المسألة القبرصية، والمحادثات التي لم تحقق أي نتائج، ودور تركيا في المسألة.

وعقدت بين 27 ـ 29 أبريل/نيسان الفائت اجتماعات مجموعة "5 1" حول قبرص في مدينة جنيف، دون إيجاد أرضية مشتركة كافية لبدء مفاوضات رسمية لحل القضية القبرصية، وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس.

وتتألف مجموعة "5 1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والجنوبي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال وآخر في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

مصدر:AA
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