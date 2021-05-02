سياسة
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ميانمار.. احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب العسكري وتوترات أمنية تنذر بالتصعيد
خرج آلاف المحتجين صباح الأحد، في مدن ميانمار اعتراضاً على الحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي في البلاد، وسط تصاعد اشتباكات المدنيين بأسلحة بدائية مع قوات الأمن في بعض المناطق.
ميانمار.. احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب العسكري وتوترات أمنية تنذر بالتصعيد
اشتبك مدنيون في بعض المناطق بأسلحة بدائية مع قوات الأمن  / Reuters
2 مايو 2021

نظم آلاف المحتجين مسيرات في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مدن ميانمار اعتراضاً على الحكم العسكري، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي والنمو الاقتصادي وأدى إلى اضطرابات.

وجرى تنسيق احتجاجات الأحد مع جاليات المغتربين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بما أطلق عليه المنظمون "ثورة ربيع ميانمار العالمية".

وقال المنظمون في بيان: "هزوا العالم بصوت وحدة شعب ميانمار". ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أعمال عنف في المسيرات.

ولا تمثل هذه الاحتجاجات سوى إحدى المشاكل التي تسبب فيها الجنرالات بعد إطاحتهم في أول فبراير/شباط بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تصاعد حدة الحروب مع متمردي أقليات عرقية في المناطق الحدودية النائية في الشمال والشرق بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ممَّا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وفي بعض المناطق اشتبك مدنيون بأسلحة بدائية مع قوات الأمن بينما تعرضت منشآت عسكرية وحكومية ظلت آمنة لفترات طويلة في مناطق بوسط ميانمار لهجمات صاروخية وموجة من الانفجارات الصغيرة التي ليس لها تفسير.

وأعطت الإذاعة الحكومية في نشرتها الإخبارية الرئيسية مساء السبت تفاصيل ما لا يقل عن 11 انفجاراً خلال الساعات الست والثلاثين الماضية، معظمها في مدينة يانغون الرئيسية.

وتحدثت الإذاعة عن بعض الأضرار لكن دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية طلباً للتعليق.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا مساء الجمعة، في بيان، قادة الانقلاب إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف"

وشدد خلاله على "الحاجة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومواصلة الحوار والمصالحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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