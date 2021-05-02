أعلنت الخطوط الجوية التركية، الأحد، أنه ابتداء من تاريخ 15 مايو/أيار لن يُطلب فحص كورونا (اختبار PCR) من ركاب من 15 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان والصين، لدخول الأراضي التركية.

وكانت تركيا تشترط على الركاب القادمين إليها تقديم فحص كورونا ذي نتيجة سلبية، تم إجراؤه قبل 72 ساعة من الرحلات الجوية.

وتشمل البلدان التي يشملها القرار "الصين وتايوان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان والمملكة المتحدة ولاتفيا ولوكسمبورغ وأوكرانيا وإستونيا".

ونتيجة ازدياد أعداد المصابين وسرعة تفشي وباء كورونا حول العالم، اتخذت تركيا عدة تدابير تخص المسافرين القادمين من الخارج، واشترطت منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2020 على القادمين إليها إبراز نتيجة فحص سلبي يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.