شيدت منظمات مجتمع مدني تركية، 384 وحدة سكنية في منطقة مشهد التابعة لمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأقيمت الوحدات السكنية بالتعاون بين وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، وجمعيات الفكر الحر وحقوق التعليم، ووقف اليتيم، و"فتح در".

وتضم المنطقة التي شيدت فيها الوحدات السكنية، مركزاً صحياً وجامعاً.

وفي كلمة خلال مراسم تسليمها للنازحين السوريين، السبت، أشار رضوان قايا، رئيس جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم، إن المنطقة التي شيدت فيها الوحدات السكنية، شهدت سابقاً خطوة مشابهة من قبل جمعيات ومؤسسات حكومية تركية أخرى.

بدوره، قال رئيس وقف اليتيم، مراد يلماز، إن المشروع يهدف إلى تحسين الشروط المعيشية للنازحين في المنطقة.

وتخللت مراسم التسليم، إقامة موائد لإفطار النازحين.