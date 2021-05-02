سياسة
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384 وحدة سكنية تشيِّدها منظمات تركية في إدلب بسوريا
أقامت منظمات مدنية تركية، 384 وحدة سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بهدف تحسين الشروط المعيشية للنازحين في المنطقة.
384 وحدة سكنية تشيِّدها منظمات تركية في إدلب بسوريا
تضم المنطقة التي شيدت فيها الوحدات السكنية مركزاً صحياً وجامعاً  / AA
2 مايو 2021

شيدت منظمات مجتمع مدني تركية، 384 وحدة سكنية في منطقة مشهد التابعة لمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأقيمت الوحدات السكنية بالتعاون بين وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، وجمعيات الفكر الحر وحقوق التعليم، ووقف اليتيم، و"فتح در".

وتضم المنطقة التي شيدت فيها الوحدات السكنية، مركزاً صحياً وجامعاً.

وفي كلمة خلال مراسم تسليمها للنازحين السوريين، السبت، أشار رضوان قايا، رئيس جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم، إن المنطقة التي شيدت فيها الوحدات السكنية، شهدت سابقاً خطوة مشابهة من قبل جمعيات ومؤسسات حكومية تركية أخرى.

بدوره، قال رئيس وقف اليتيم، مراد يلماز، إن المشروع يهدف إلى تحسين الشروط المعيشية للنازحين في المنطقة.

وتخللت مراسم التسليم، إقامة موائد لإفطار النازحين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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