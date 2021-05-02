سياسة
3 دقيقة قراءة
على خلفية تسجيل مسرّب.. المرشد الإيراني ينتقد وزير الخارجية جواد ظريف
انتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف، على خلفية تسريبات صوتية تحدّث فيها الأخير عن دور واسع للمؤسسة العسكرية في إيران على حساب الدبلوماسية.
على خلفية تسجيل مسرّب.. المرشد الإيراني ينتقد وزير الخارجية جواد ظريف
خامنئي وصف التصريحات المسرّبة لظريف بـ"الخطأ الكبير" / AFP
2 مايو 2021

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الأحد، إن بعض تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف تشكّل "خطأ كبيراً"، في إشارة إلى تسريب صوتي تحدث فيه ظريف عن دور واسع للميدان العسكري على حساب الدبلوماسية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز، إن "سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية وعسكرية واجتماعية وعلمية وثقافية، بما فيها العلاقات الخارجية والدبلوماسية"، معتبراً أن القول بأن "جزءاً واحداً ينفي الآخر أو أن الآخر يعارض هذا، ليس له معنى, فهذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مسؤول في الجمهورية الإسلامية".

وفي وقت سابق، اعتذر ظريف من الشعب الإيراني ومحبي قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، على خلفية التسريب الصوتي الأخير الذي أثار ضجة كبرى.

وفي رسالة عبر تطبيق "إنستغرام" نشرها ظريف الأحد، قال إن ما انتشر طيلة هذا "الأسبوع المرير" من تسريبات، لم يكن مقصوداً منه، ولم تكن هناك أي نية لنشر كلامه على نطاق واسع، أو حتى محدود.

وأثار التسجيل الممتد لنحو 3 ساعات ونشرته الأحد وسائل إعلام خارج إيران، انتقادات شديدة، خصوصاً في صفوف المحافظين الذين يهاجمون باستمرار روحاني المعتدل ووزير خارجيته.

ووفقاً لمقتطفات من التسجيل نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال الوزير: "في الجمهورية الإسلامية، الميدان العسكري هو الذي يحكم. لقد ضُحّي بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدلاً من أن يخدم الميدان الدبلوماسية".

وأتى التسريب فيما تخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.

كما يأتي قبل أقل من شهرين من انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس المعتدل روحاني الذي لا يحقّ له الترشح مجدداً.

ورأى روحاني الأربعاء، أن توقيت تسريب التسجيل الصوتي لظريف يهدف إلى التسبب في "خلافات" داخلية تزامناً مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us