قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الأحد، إن بعض تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف تشكّل "خطأ كبيراً"، في إشارة إلى تسريب صوتي تحدث فيه ظريف عن دور واسع للميدان العسكري على حساب الدبلوماسية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز، إن "سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية وعسكرية واجتماعية وعلمية وثقافية، بما فيها العلاقات الخارجية والدبلوماسية"، معتبراً أن القول بأن "جزءاً واحداً ينفي الآخر أو أن الآخر يعارض هذا، ليس له معنى, فهذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مسؤول في الجمهورية الإسلامية".

وفي وقت سابق، اعتذر ظريف من الشعب الإيراني ومحبي قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، على خلفية التسريب الصوتي الأخير الذي أثار ضجة كبرى.

وفي رسالة عبر تطبيق "إنستغرام" نشرها ظريف الأحد، قال إن ما انتشر طيلة هذا "الأسبوع المرير" من تسريبات، لم يكن مقصوداً منه، ولم تكن هناك أي نية لنشر كلامه على نطاق واسع، أو حتى محدود.

وأثار التسجيل الممتد لنحو 3 ساعات ونشرته الأحد وسائل إعلام خارج إيران، انتقادات شديدة، خصوصاً في صفوف المحافظين الذين يهاجمون باستمرار روحاني المعتدل ووزير خارجيته.

ووفقاً لمقتطفات من التسجيل نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال الوزير: "في الجمهورية الإسلامية، الميدان العسكري هو الذي يحكم. لقد ضُحّي بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدلاً من أن يخدم الميدان الدبلوماسية".

وأتى التسريب فيما تخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.

كما يأتي قبل أقل من شهرين من انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس المعتدل روحاني الذي لا يحقّ له الترشح مجدداً.

ورأى روحاني الأربعاء، أن توقيت تسريب التسجيل الصوتي لظريف يهدف إلى التسبب في "خلافات" داخلية تزامناً مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.