سياسة
3 دقيقة قراءة
المغرب يطالب إسبانيا برد مقنع بشأن دخول زعيم البوليساريو إلى أراضيها
قال وزير الخارجية المغربي لوكالة الأنباء الإسبانية إن "المغرب لا يزال ينتظر رداً مُرضياً ومقنعاً من إسبانيا بشأن قرارها السماح لزعيم جبهة البوليساريو الذي يحاكم أمام المحاكم الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بدخول أراضيها"​​​.
المغرب يطالب إسبانيا برد مقنع بشأن دخول زعيم البوليساريو إلى أراضيها
أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أن "المغرب لن يناور إذا تعلقت الأمور بقضيته الأساسية"
2 مايو 2021

طالب وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إسبانيا برد مقنع على خلفية سماحها بدخول زعيم جبهة البوليساريو إلى أراضيها.

وقال بوريطة في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية نشر السبت إن "المغرب لا يزال ينتظر رداً مُرضياً ومقنعاً من إسبانيا بشأن قرارها السماح لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي يحاكم أمام المحاكم الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب، بدخول أراضيها"​​​.

وأضاف أن "هذه القضية تشكل اختباراً لمصداقية علاقاتنا وصدقها، ومعرفة ما إذا كانت مجرد شعار بسيط"، مشيراً إلى أن "المغرب دائماً يدعم إسبانيا في مواجهة الانفصاليين الكتالونيين".

وأكد أن "المغرب لن يناور إذا تعلقت الأمور بقضيته الأساسية وأنه قبل اتخاذ خطوة إلى الأمام في العلاقات الثنائية يجب علينا توضيح الأمور أولاً".

وقال: "إن إبراهيم غالي مغتصب تسامح مع العبودية والتعذيب وجرائم الحرب وتجنيد الأطفال والإبادة الجماعية".

وكانت الحكومة الإسبانية قد أوضحت في وقت سابق موقفها من قضية استقبال إبراهيم غالي للعلاج قائلة إن الأمر يتعلق بقضايا إنسانية.

ولكن لم يقنع هذا التوضيح المغرب الذي استدعى قبل أيام سفير إسبانيا لديه.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا قد قالت خلال مؤتمر صحافي الجمعة إنّ العلاقات مع المغرب لن تتأثّر بعد أن استقبلت بلادها الزعيم الصحراوي الانفصالي لتلقّي العلاج، مشدّدة على "العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب".

والرباط حليف مهمّ لمدريد، لا سيّما في مكافحة الهجرة غير القانونية. وكان من المقرّر عقد قمة ثنائية منذ أشهر، لكنها أُرجِئت رسمياً بسبب جائحة كوفيد-19.

ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية بين جبهة بوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتبدو آفاق الحلّ غائبة في المنطقة الصحراوية التي تصنّفها الأمم المتّحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

وتطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على أغلب المنطقة منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us