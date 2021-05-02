سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال أسبوع واحد.. مقتل 97 شخصاً في هجمات مسلحة بنيجيريا
أفادت وسائل إعلام محلية بأن 97 شخصاً قُتلوا واختُطف 58 آخرون خلال أسبوع في هجمات مسلحة في نيجيريا. وكان حاكم ولاية النيجر قد قال في وقت سابق إن ما لا يقل عن 3 آلاف شخص قد نزحوا عندما هاجم إرهابيو بوكو حرام بلدة كاوري النائية في شمال الولاية.
خلال أسبوع واحد.. مقتل 97 شخصاً في هجمات مسلحة بنيجيريا
97 شخصاً لقوا مصرعهم واختُطف 58 آخرون خلال أسبوع في هجمات مسلحة في نيجيريا / AA
2 مايو 2021

قُتِل 97 شخصاً واختُطف 58 آخرون خلال أسبوع في هجمات مسلحة في نيجيريا، وفقاً لتقارير إخبارية محلية، الأحد.

وأصيب عدد كبير من الأشخاص في الهجمات المستمرة منذ الاثنين الماضي في أنحاء متفرقة من البلاد الواقعة غرب إفريقيا.

وفي وقت سابق، أكّد حاكم ولاية النيجر أبو بكر بيلو أن ما لا يقل عن 3 آلاف شخص قد نزحوا عندما هاجم إرهابيو بوكو حرام بلدة كاوري النائية في شمال الولاية.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفاً، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم الإرهابي منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us