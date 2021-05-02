قُتِل 97 شخصاً واختُطف 58 آخرون خلال أسبوع في هجمات مسلحة في نيجيريا، وفقاً لتقارير إخبارية محلية، الأحد.

وأصيب عدد كبير من الأشخاص في الهجمات المستمرة منذ الاثنين الماضي في أنحاء متفرقة من البلاد الواقعة غرب إفريقيا.

وفي وقت سابق، أكّد حاكم ولاية النيجر أبو بكر بيلو أن ما لا يقل عن 3 آلاف شخص قد نزحوا عندما هاجم إرهابيو بوكو حرام بلدة كاوري النائية في شمال الولاية.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفاً، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم الإرهابي منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.