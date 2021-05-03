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ما حقيقة وجود اتفاق أمريكي إيراني على تبادل سجناء؟، ومع تصاعد المواجهات بالضفة.. مقتل فلسطينية وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال.

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وسط محادثات فيينا.. ما حقيقة وجود اتفاق أمريكي إيراني على تبادل سجناء؟

نقل التلفزيون الإيراني الأحد عن مسؤول إيراني تأكيده لتقرير بثته قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، أشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة، وهو ما نفته الأخيرة. [TRT عربي]

وقال المسؤول الإيراني إنه سيجري الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف مديرة البرامج في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية "بعد تسديد دين عسكري" مستحق لإيران لدى بريطانيا. وتحمل نازانين زاغاري راتكليف الجنسيتين الإيرانية والبريطانية. [TRT عربي]

بدورها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد صحة التقارير عن صفقة لتبادل السجناء مع إيران. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز: "التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة". [TRT عربي]

مع تصاعد المواجهات بالضفة.. مقتل فلسطينية وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال

قتلت فلسطينية وأصيب 5 آخرين بجروح، والعشرات بالاختناق، في حوادث متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. [TRT عربي]

وذكر شهود عيان للأناضول أن 5 شبان أصيبوا بجروح، 3 منهم بالرصاص الحي في الأطراف، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر مواجهات أعقبت اقتحام قوات إسرائيلية بلدة بيتا، جنوبي نابلس شمال الضفة. [TRT عربي]

وأوضح الشهود أنه جرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولجت باقي الحالات ميدانياً. [TRT عربي]