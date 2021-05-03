سياسة
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ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. عُمان تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر
أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في سلطنة عمان، الأحد، منع إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام. وبذلك تكون السلطنة أول دولة عربية تتخذ هذا الموقف بشأن صلاة العيد.
ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. عُمان تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر
سلطنة عٌمان تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر ضمن إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورنا / AFP
3 مايو 2021

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في سلطنة عمان، الأحد، منع إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عقب انتهاء اجتماع للجنة بمقر وزارة الداخلية، بالعاصمة مسقط.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع "عدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات والاحتفالات بأنواعها كافة في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام العيد".

وأرجعت اللجنة القرار إلى "وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحيّة الكبيرة".

وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة أيضاً قراراً بـ"تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بُعد ابتداءً من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري".

كما قررت "استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة، ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء الأحد حتى الساعة الرابعة من صباح 8 مايو/أيار (بالتوقيت المحلي) في محافظات السلطنة كافة".

وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها وفقاً لتطوّرات الوضع الوبائي.

والأحد أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في السلطنة ارتفعت إلى 195807، بينها 2043 وفاة، بجانب 176833 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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