أكدت الشرطة البريطانية تلقيها معلومات من طرف ثالث تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم جنسية من جانب رجل، بعد الاتهامات الأخيرة ضد الممثل نويل كلارك بالتحرّش الجنسي.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن المحققين يقيّمون المعلومات بعد تلقيهم بلاغاً في 21 أبريل/نيسان الماضي، لكنهم لم يباشروا التحقيق في الوقت الحالي.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت 20 امرأة الممثل نويل كلارك بالتحرش الجنسي والتنمّر عليهن، لكن كلارك ينفي"بشدة" ارتكابه أي سوء سلوك جنسي أو مخالفة جنائية.

وقالت شرطة لندن في بيان صادر عنها: "يوم الأربعاء، 21 أبريل/نيسان الماضي، تلقت الشرطة بلاغاً من طرف ثالث بشأن مزاعم بارتكاب جرائم جنسية من جانب رجل (دون التصريح بهوية المتهم) خلال فترة محددة".

ويُعد بلاغ الطرف الثالث (أي ليس من طرفي النزاع في الاتهامات) مجهولاً، وبالتالي لا يمكن للشرطة التحقيق في الادعاء. ومع ذلك يمكن استخدامه كمعلومة استدلال، على سبيل المثال لمعرفة ما إذا كانت تفاصيله تتطابق مع الاتهامات الموجهة إلى كلارك.